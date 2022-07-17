Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Melisa Ilıcalı yüzünden gerildi mi? Mekanı terk etti

Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı konuşulan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı sosyal medyanın gündemine düştü. Bodrum'da çekilen bir görüntü sonrası eski eşlerin herkesin önünde kavga ettiğine dair iddiaları beraberinde getirdi.

İddiaya göre, Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan bir restoranda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşı karşıya geldi. İkilinin kavga ettiği öne sürülen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

ACUN ILICALI MEKANI TERK ETTİ

İddiaya göre Acun Ilıcalı ve Subaşı herkesin içinde tartışmaya başladı. Subaşı'nın, Ilıcalı'ya sesini yükselttiği öne sürüldü. Yaşananların ardından Ilıcalı mekanı terk etti.

TARTIŞMANIN KONUSU MELİSA ILICALI

Fotoğrafa ve iddialara dair bir açıklama bulunmazken bir diğer iddia ise Subaşı ve Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle tartıştığı yönündeydi...

"HER EVLADIN YERİ ANNESİNİN YANIDIR"

Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" demişti. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Subaşı, bir video yayınlayarak "Her evladın yeri annesinin yanıdır" ifadelerini kullanmıştı. Subaşı kararı tek başına verememekten yakınmıştı.



