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Acun Ilıcalı'yla tartıştığı konuşuluyordu! Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatı şoke etti

18.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ile Bodrum'un en popüler mekânlarından birinde nafaka ve kızı Melisa konularında tartıştığı iddiaları gündemdeydi. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Subaşı bu iddialarla gündemdeyken giydiği bir elbisenin fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'yla tartıştığı konuşuluyordu! Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatı şoke etti

2018 yılında Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı her yaptığı hareketle ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor. Son günlerde nafaka ve kızının kimin yanında olacağı konusunda eski eşiyle anlaşamadığı iddialarıyla gündemde olan Şeyma Subaşı şu sıralar Bodrum'da keyif yapıyor.

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Tatilinden paylaşımlar yapan ünlü fenomen giydiği elbisenin fiyatıyla şoke etti. Tam 35 bin TL olan elbisesiyle pozlar veren Subaşı sosyal medyada yine adından söz ettirdi.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşinin elbisesini görenler "Bu kadar para edecek ne özelliği var?" yorumlarında bulundu.

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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