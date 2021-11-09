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Acun Ilıcalı yeni kulübün resmen açıkladı: Geri sayım başladı...

09.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbola yakınlığı ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medyadan Hull City paylaşımı yaparak yeni bir adım daha atıldığını duyurdu.

Acun Ilıcalı yeni kulübün resmen açıkladı: Geri sayım başladı...

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile İngiliz kulübü Hull City'nin satın alınması konusunda geri sayımın başladığını bildirdi.

Başarılı televizyoncu, daha önce Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının çoğunluk hisselerini satın almıştı.

Ilıcalı paylaşımında, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur" ifadelerini kullandı.

Hull City'nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, büyük bir ölçüde anlaşmaya vardı.

Kulübü satın almak için başarılı televizyoncunun 35,5 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.


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Acun Ilıcalı
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