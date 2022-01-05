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  4. Acun Ilıcalı yine çok büyük oynuyor! Burak Yılmaz'ı Hull City'e götürmek için harekete geçti

Acun Ilıcalı yine çok büyük oynuyor! Burak Yılmaz'ı Hull City'e götürmek için harekete geçti

05.01.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'nın transfer döneminde nasıl hamleler yapacağı merakla beklenirken ortaya atılan son iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ünlü televizyoncunun, Lille forması giyen Burak Yılmaz'ı takıma kazandırmak istediği ve bu doğrultuda çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Acun Ilıcalı yine çok büyük oynuyor! Burak Yılmaz'ı Hull City'e götürmek için harekete geçti

Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı transferde çok büyük oynuyor. Ünlü televizyoncu, Lille forması altında tarihi başarılara imza atan Burak Yılmaz için harekete geçmeye hazırlanıyor.

BURAK YILMAZ'A İMZAYI ATTIRABİLİR

İngiliz basının iddiasına göre, "Kral", Hull City'nin yolunu tutabilir. İngiliz ekibini satın aldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Şota'yı oturtmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın, Bursaspor'la yollarını ayıran Emirhan Aydoğan'la da imza aşamasında olduğu biliniyor. Ünlü televizyoncu, Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katarak milli futbolcunun hem deneyiminden hem de kalitesinden faydalanmak istiyor.

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