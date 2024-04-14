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Yunus Emre ve Ogeday kavgasında diskalifiye kararı olacak mı? Acun Ilıcalı "Problem çıkaran sensin" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.04.2024 07:12
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Yunus Emre ve Ogeday kavgası seyircinin sosyal medyada büyük tepki göstermesine sebep oldu. Herkes diskalifiye beklerken Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye sert ifadeler kullandı.

Yunus Emre ve Ogeday kavgasında diskalifiye kararı olacak mı? Acun Ilıcalı "Problem çıkaran sensin" deyip...

Survivor’da Ogeday ve Yunus Emre bir kez daha karşı karşıya geldi. Oynanan bir oyun sonrasında Yunus Emre Ogeday’a “Bak benim canım zaten yeteri kadar sıkıldı, seni s.ker öyle giderim burdan” deyince Ogeday çok sinirlendi.

Küfürler ve yumruklar havada uçuşurken Yunus Emre ve Ogeday’ın Survivor’dan diskalifiye olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı konseyde cezaları duyurdu.

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Yaşananlar sonrasında Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre ile çok sert bir konuşma gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı "O kadar problem çıkarmaya meyillisin ki çünkü hakaret etmek istiyorsun... Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Problem çıkaran sensin. Konseye gelip posta koyuyorsun. Tavırlarına bak, sürekli uyardım, sen niyetin yok..." dedi.

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ŞAŞIRTAN CEZA

Sinirlenen Ilıcalı devamında "Olayı çıkaran sensin konseye gelmişsin öyle yaparım böyle yaparım. İnanılmaz bir durum bu... İnsanların oturup incelemesi gereken bir vakasın sen. Sayende yeni bir yaptırım bulduk.Bu kim ya? Kim ya olay nedir? Şu olaydan sonra utanmıyorsun haklı diye anlatıyorsun bir şey yapmadı kardeşim" diyerek açıkladı.

SDSFS

Yunus Emre'ye 8 oyun oynamama ve 8 ödülden men cezası verildi. Ogeday'a ise ceza verilmeyince Yunus Emre "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim" diyerek tepki gösterdi.


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survivor sosyal medya Acun Ilıcalı turu
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