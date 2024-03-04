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Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye ceza üzerine ceza vermişti! Kızı Yasemin sert çıktı ama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 15:35
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Survivor tarihinde 10 ceza alarak yarışma tarihinde en çok ceza alan Yunus Emre hakkında Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da konuştu. Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in bu konuda kendisine kızdığını itiraf etti ve isteğini açıkladı.

Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye ceza üzerine ceza vermişti! Kızı Yasemin sert çıktı ama...

Survivor All Star'da sık sık tartışmaya giren Yunus Emre üst üste cezalar almıştı. Survivor tarihinde en çok ceza alan yarışmacı olarak sosyal medyada gündeme gelen Yunus Emre resmen açlıkla mücadele ediyor.

Son olarak kamera arkasındaki ekibe "Beni kimseye durduramaz" demesi yüzünden ceza alan Yunus Emre için Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin devreye girdi.

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Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da "Yasemin kızım mahvetti beni baba dedi bir tanesini nasıl şey yapmazsın o kadar üzülmüş ki tek kale yaptı beni cezayı indirmedim diye... Kızım 3 cezayı neden 2'e indirmedin? Sen dedin diye indiremeyiz dedim. O da farkında öyle söz söylenmez" dedi.

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Acun Ilıcalı devamında ise "Yapamadım, Yasemin dedi diye yapamayız böyle bir şeyi. Yunus Emre'yi severim ama otoritenin olması gerekiyor sistemi bozmamak lazım. İnşallah bir daha ceza yemez." ifadelerini kullandı.


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Acun Ilıcalı sosyal medya
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