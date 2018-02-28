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Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Survivior için Dominik'te olan ve 2 günlüğüne İstanbul'a gelen Acun Ilıcalı, eşi Şeyma ile mekan çıkışı görüntülendi. Acun, Gökhan'ın O Ses Türkiye'den ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı dün akşam iki farklı mekanda kameralarımıza yansıdı. Ilıcalı, programlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Subaşı'nın yeni projesi hakkında da müjdeyi verdi.

"DAHA BİR ŞEY KONUŞMADIK"

O Ses Türkiye'den ayrılma kararı aldığı konuşulan Gökhan Özoğuz'la ilgili "Gökhan'ın açıklaması yanlış anlaşılmış. Çünkü daha öyle bir şey konuşmadık, değişiklik her zaman olabilir. Biz bir aileyiz o kararları beraber veriyoruz." dedi.

ŞEYMA SABAH AKŞAM İŞİNİ DÜŞÜNÜYORMUŞ

Subaşı, takipçilerinin nasıl giyinmesi gerektiği hakkında fikirler vereceği yeni projesinin iki hafta içerisinde başlayacağını söylerken Acun Ilıcalı, bu projeyle ilgili şunları söyledi: "Testlere başladılar. 11 aydır testteler. Çok güzel bir uygulama. Şeyma da sabah akşam ona kafa yoruyor. Moda konusunda zaten çok takdir ediyorum ben. Ben kendim şu halimle bir bakayım dedim. Beni etkiledi çünkü insanın kendi hayatında büyük bir avantaj. Son testteler başarılı olacağını düşünüyorum."

O Ses Türkiye'de üzen ayrılık! En renkli ismi ayrılıyorO Ses Türkiye'de üzen ayrılık! En renkli ismi ayrılıyor
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Acun Ilıcalı o ses türkiye Gökhan Özoğuz athena gökhan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
arkadaş o ses türkiye, yetenek sizsiniz, survivor!!! hep aynı plak dönüp duruyor tv 8 de gerçekten baydı artık. adam hiçbir şey yapmadan milyonları götürüyor
Bu tür programlar gençlerimizi üretimden kopartmak için yapılmaktadır
Büyük mesele ...
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