Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Bundesliga takımlarından Union Berlin ile sözleşmesi sona eren Sebastian Polter'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki 1,92'lik golcü, Fortuna Sittard ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Queens Park Rangers gbi takımların da formasını giyen Sebastian Polter, geçen sezon Union Berlin'de 13 maçta 326 dakika süre bulurken; 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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