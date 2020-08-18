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Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı'nın yeni golcüsünü Almanya'da buldu. Son olarak Union Berlin forması giyen Sebastian Polter ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Bundesliga takımlarından Union Berlin ile sözleşmesi sona eren Sebastian Polter'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki 1,92'lik golcü, Fortuna Sittard ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

13 MAÇTA 4 GOLE KATKI SAĞLADI

Kariyerinde Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Queens Park Rangers gbi takımların da formasını giyen Sebastian Polter, geçen sezon Union Berlin'de 13 maçta 326 dakika süre bulurken; 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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