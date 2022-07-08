EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Ad eş anlamlısı nedir? Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ad eş anlamlısı nedir? Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.07.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Kelime hazinesi oldukça fazladır. Türkçede eş anlamlı kelimeler de oldukça fazladır. Bir kelime, birden fazla anlama ve eş anlamlı kelimeye sahiptir. Bu kelimelerden biri de ad kelimesidir. Ad eş anlamlısı nedir?

Ad eş anlamlısı nedir? Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Adın eş anlamlısı nedir?
  • Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımlar

Ad kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri isimdir. Özel isim ya da cins isim olarak iki türü vardır. Bunlar dışında mecaz taşıyan anlamlarla da yüklü bir kelimedir. Birinin ününden, şöhretinden bahsederken de ad kelimesi kullanılabilir. Her bir kişinin, hayvanın ya da nesnenin ismi vardır.

Ad eş anlamlısı olarak en çok tercih edilen kelime ise isimdir. Ancak isim kelimesi ad kelimesinden daha sonra dilimize yerleşmiş bir kelimedir.

Adın eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu, adın eş anlamlısı olan isim kelimesini bir kimseyi, bir şeyi, anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya ve bildirmeye yarayan söz tanımı ile açıklar. Ad eş anlamlısı birden fazla olan bir kelimedir. Ad kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük de "nam" kelimesidir. Bu kelime ün ve şan kelimelerinin de eş anlamlısıdır. Bir kişinin ya da yerin ününü, şöhretini anlatmak için kullanılır. Dilimize Farsça'dan gelmiştir. Farsça olan san kelimesinden alıntı olan bir kelimedir.

Türk Dil Kurumu ad kelimesi için bir açıklama daha yapmıştır. Adı canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim olarak tanımlar. Özel adların kullanımında adın baş harfinin büyük kullanılması gerekir. Cansız varlıklar için kullanılan adlar ise küçük harfle yazılabilir. Birçok birleşik isim ve birleşik fiilde, atasözü ve deyimde kullanılan bir kelimedir. Birleşik adlar bir kelimenin başka bir kelime ile birleştirilmesi yoluyla oluşur.

Birleşik kelime türetirken adın eş anlamlısı olan kelimeler de kullanılabilir. Kullanılacak kelimeler anlatılmak istenen duruma göre uygun bir eş anlamlı kelime seçilerek yapılmalıdır.

Adın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak mümkündür. Bunun için de ad kelimesi yine söylenmek ya da ifade edilmek istenen anlama göre kullanılmalıdır.

Açıklama eş anlamlısı nedir? Açıklamanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAçıklama eş anlamlısı nedir? Açıklamanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımlar

Ad kelimesini cümle içinde kullanarak daha iyi anlamak mümkündür. Kelimeye cümle içinde yer vererek hangi amaçla kullanıldığı da anlaşılabilir.

  • "Çocuğun ismini söylerken gözleri doldu."
  • "Onun namı ülkesinin sınırlarını aşalı çok oldu."
  • "O kadın şöhreti dillerde bir şarkıcıdır."
Açıkgöz eş anlamlısı nedir? Açıkgözün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAçıkgöz eş anlamlısı nedir? Açıkgözün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adale eş anlamlısı nedir? Adale eş anlamlısı nedir?
AÖL sınavları ne zaman 2022?AÖL sınavları ne zaman 2022?
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir isim nam şan ne demek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

Üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Belediye Başkanı Tahmazoğlu duyurdu! "Aylık 500 lira verilecek, özellikle annelerin hesabına yatıracağız"

Belediye Başkanı Tahmazoğlu duyurdu! "Aylık 500 lira verilecek, özellikle annelerin hesabına yatıracağız"

İlginizi Çekebilir

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.