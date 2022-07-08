Ad eş anlamlısı nedir? Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ad kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri isimdir. Özel isim ya da cins isim olarak iki türü vardır. Bunlar dışında mecaz taşıyan anlamlarla da yüklü bir kelimedir. Birinin ününden, şöhretinden bahsederken de ad kelimesi kullanılabilir. Her bir kişinin, hayvanın ya da nesnenin ismi vardır.

Ad eş anlamlısı olarak en çok tercih edilen kelime ise isimdir. Ancak isim kelimesi ad kelimesinden daha sonra dilimize yerleşmiş bir kelimedir.

Adın eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu, adın eş anlamlısı olan isim kelimesini bir kimseyi, bir şeyi, anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya ve bildirmeye yarayan söz tanımı ile açıklar. Ad eş anlamlısı birden fazla olan bir kelimedir. Ad kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük de "nam" kelimesidir. Bu kelime ün ve şan kelimelerinin de eş anlamlısıdır. Bir kişinin ya da yerin ününü, şöhretini anlatmak için kullanılır. Dilimize Farsça'dan gelmiştir. Farsça olan san kelimesinden alıntı olan bir kelimedir.

Türk Dil Kurumu ad kelimesi için bir açıklama daha yapmıştır. Adı canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim olarak tanımlar. Özel adların kullanımında adın baş harfinin büyük kullanılması gerekir. Cansız varlıklar için kullanılan adlar ise küçük harfle yazılabilir. Birçok birleşik isim ve birleşik fiilde, atasözü ve deyimde kullanılan bir kelimedir. Birleşik adlar bir kelimenin başka bir kelime ile birleştirilmesi yoluyla oluşur.

Birleşik kelime türetirken adın eş anlamlısı olan kelimeler de kullanılabilir. Kullanılacak kelimeler anlatılmak istenen duruma göre uygun bir eş anlamlı kelime seçilerek yapılmalıdır.

Adın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak mümkündür. Bunun için de ad kelimesi yine söylenmek ya da ifade edilmek istenen anlama göre kullanılmalıdır.

Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımlar

Ad kelimesini cümle içinde kullanarak daha iyi anlamak mümkündür. Kelimeye cümle içinde yer vererek hangi amaçla kullanıldığı da anlaşılabilir.

"Çocuğun ismini söylerken gözleri doldu."

"Onun namı ülkesinin sınırlarını aşalı çok oldu."

"O kadın şöhreti dillerde bir şarkıcıdır."



