Açıklama eş anlamlısı nedir? Açıklamanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Açıklama kelimesinin kökeni, kelimenin kökü olan açık kelimesinden gelir. Somut olan bir şeyi açmaktan öte bir konuyu bir durumu açıklamak için ya da yine bir konuya ya da duruma açıklama getirmek amacıyla kullanılan bir kelimedir. Yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir.

Açıklama eş anlamlısı, anlamı ve kullanım şekli birden fazla olan bir kelimedir. İzahat, izah, tasrih, bildirme, tefsir gibi kelimeler açıklama kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler arasındadır.

Açıklamanın eş anlamlısı nedir?

En bilinen ve yaygın olarak kullanılan açıklama kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük izahtır. İzah etmek bir kavramı, terimi veya durumu tüm ayrıntıları ile verebilmek için kullanılır. Ayrıntılı bilgi vererek bir kişiyi ya da bir topluluğu aydınlatmak amacı taşır. Bazen yazılı olarak bazen ise sözel olarak yapılır. Tanımlama yapmak için kullanılır.

Deklarasyon, tavzih, tafsil kelimeleri de açıklama kelimesinin eş anlamı olan diğer kelimelerdir. Tavzih daha çok hukuk dilinde kullanılır. Birbirine zıt olan fıkralar içeren, icra edilişinde şüphe uyandıran, yeterince açık olmayan hükümlerde gerek duyulur. Bu şüphelerin giderilmesi için başvurulan bir yöntem açıklamadır. Açıklama eş anlamlısı olan bir diğer kelime de tasrihtir. Tasrih bir şeyi açıkça söyleme, bir şeyi belirtme anlamına gelir.

Açıklama kelimesinin bir başka eş anlamlı kelimesi ise deklarasyondur. Deklare kelime kökünden türemiştir. Dilimize Fransızca dilinden geçmiş bir kelimedir. Çoğunlukla toplumu, kalabalık bir kitleyi bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamalar için kullanılır. Yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir. Açıklamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurularak kelimenin anlamını ve nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamak mümkündür.

Açıklamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Açıklama kelimesinin eş anlamlılarını cümle içinde kullanarak anlamını pekiştirmek mümkündür.

"Karşısına geçti ve neden olamayacağını sakince izah etti."

"Mahkemede miras paylaşımı konusunda sınırların iyi tasrih edilmediği kararı alındı."

" Eğer beni dinlerseniz size tüm olan biteni tavzih edeceğime söz veriyorum."

" Belediye Başkanı'nın deklare ettiği konu tüm şehri ilgilendiriyordu."



