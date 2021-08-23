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Ada Masalı 10. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Poyraz, Haziran'a destek oluyor

23.08.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 10. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Ada Masalı yeni bölüm fragmanında Haziran (Ayça Ayşin Turan), babasını kaybetmesinin ardından başlayan deniz korkusunun üstünden Poyraz’ın (Alp Navruz) yardımıyla gelmeye çalışıyor.

Ada Masalı 10. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Poyraz, Haziran'a destek oluyor

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 24 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Tanıtımda korku içinde gözyaşları döken Haziran’a destek yine Poyraz’dan geliyor. Poyraz, Haziran’a babasını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan deniz korkusu konusunda yardımcı oluyor. Onu denize sokarak korkusunu yenmesi konusunda destek olmaya çalışan Poyraz’ın Haziran’a onu hiç bırakmayacağına dair ettiği sözler izleyenlere yoğun duygular yaşatacak.
Ada Masalı (4)
Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.
Ada Masalı (2)
Ada Masalı her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında.
Ada Masalı (3)

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Hakan’la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran’ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İdil, Zeynep’le Latif’in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım’la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran’a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran’la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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