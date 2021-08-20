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  4. Ada Masalı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Batu'nun Haziran hakkındaki sözleri Poyraz'ı çıldırtıyor!

Ada Masalı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Batu'nun Haziran hakkındaki sözleri Poyraz'ı çıldırtıyor!

20.08.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı yeni bölüm fragmanında Haziran, kendini Poyraz'a affettirmeye çalışıyor. Poyraz, ailesinden ise Haziran hakkında duyduğu övgü dolu sözler duyuyor. Ancak Poyraz, Batu'nun Haziran hakkındaki sözlerine duyunca çılgına dönüyor ve Batu'ya yumruk atıyor.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 9. yeni bölümü 17 Ağustos Salı akşamı ekrana geldi. Ada Masalı'nın 24 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Hakan’la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran’ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İdil, Zeynep’le Latif’in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım’la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran’a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran’la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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