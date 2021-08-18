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  4. Ada Masalı 10. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran ve Poyraz arasında gergin anlar

Ada Masalı 10. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran ve Poyraz arasında gergin anlar

18.08.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 9. son bölümüyle ekrana geldi. Ada Masalı'nın 10. yeni bölüm ön izleme sahnesi de son bölümün ardından yayınlandı. Ada Masalı ön izleme sahnesinde Haziran ve Poyraz arasında gergin anlar yaşanıyor. Poyraz, Haziran'ın tüm ısrarlarına rağmen soğuk davranıyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın 10. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 9. yeni bölümü 17 Ağustos Salı akşamı ekrana geldi.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Hakan’la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran’ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İdil, Zeynep’le Latif’in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım’la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran’a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran’la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar

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Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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