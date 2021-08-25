Ada Masalı 11. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran ve Poyraz arasında Batu krizi!

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın 11. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 10. yeni bölümü 24 Ağustos Salı akşamı ekrana geldi.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batu’nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir. Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz’a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer.

Bu sefer Poyraz’ı kendine aşık edeceğine emindir. Haziran, Poyraz’ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran’ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur. İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler.

Haziran’ın tek bir isteği vardır. Poyraz’ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran’ı affedecek midir? Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.

