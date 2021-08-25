MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ada Masalı 11. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran ve Poyraz arasında Batu krizi!

Ada Masalı 11. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran ve Poyraz arasında Batu krizi!

25.08.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 10. son bölümüyle ekrana geldi. Ada Masalı'nın 11. yeni bölüm ön izleme sahnesi de son bölümün ardından yayınlandı. Ada Masalı ön izleme sahnesinde Haziran ve Poyraz arasında Batu tartışması yaşanıyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın 11. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 10. yeni bölümü 24 Ağustos Salı akşamı ekrana geldi.

ada23

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batu’nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir. Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz’a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer.

ada1

Bu sefer Poyraz’ı kendine aşık edeceğine emindir. Haziran, Poyraz’ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran’ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur. İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler.

ada2

Haziran’ın tek bir isteği vardır. Poyraz’ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran’ı affedecek midir? Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Baht Oyunu'nda Bora, Ada'ya kendisini affettirmeye çalışıyor!Baht Oyunu'nda Bora, Ada'ya kendisini affettirmeye çalışıyor!
Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Galatasaray yeni transferini açıkladı

Galatasaray yeni transferini açıkladı

Büyük buluşma! Can, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

Büyük buluşma! Can, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.