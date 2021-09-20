Ada Masalı 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ada Masalı'nda Haziran ve Poyraz'ın romantik anları: Bu son gün öp beni

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 21 Eylül Salı ekrana gelecek olan 14. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Ada Masalı yeni bölümde, nikahlarında artan gerilimin ve evlenememelerinin ardından Haziran ilişkileri konusunda büyük bir umutsuzluğa kapılırken Poyraz her şeye rağmen ikisini kimsenin ayıramayacağını söylüyor.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran ve Poyraz’ın Zeynep ve Aliye’nin bu aşkın karşısında daha da şiddetle durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Haziran, bu aşk yüzünden Poyraz’ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez, Poyraz da Haziran’ın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep’in, Haziran da Aliye’nin kalbini kazanmalıdır mutlaka.

İdil büyük bir yıkım içindedir. Batu ise aslında halinden memnundur. Ta ki hayatı beklenmedik bir misafirin gelişiyle kararana dek. Yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Poyraz ve Haziran bir düşmana yardım ederken bulacaklardır kendilerini.

Öfkesi bir türlü dinmeyen Biricik, Melisa’ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım… Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için.

Başkalarının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmamaya çalıştıkça acı çeken Haziran ve Poyraz, bir arada kalmayı başarabilecek mi? Yoksa iki sevgili için tek bir çare mi kalmıştır?

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.



'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında.

