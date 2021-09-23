Ada Masalı 15. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran, Tokyo'ya taşınma kararı alıyor!

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 28 Eylül Salı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Aliye'nin (Bedia Ener); Poyraz ise Zeynep'in (İpek Tenolcay) gözüne girmek için elinden geleni yaparken Aliye ve Zeynep gençlerin emeklerini göz ardı etmedi.

Ancak her şeye rağmen ikilinin çabaları aşklarını rahatça yaşayabilmek için yeterli olmadı. Ayrılmak dışında başka çareleri olmadıklarına ikna olan Haziran Poyraz'a ayrılmak konusunda ısrarcı oldu. İkilinin yağmur altında yaşadıkları ayrılık, seyirciyi derinden etkilerken Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un oyunculukları övgüler topladı.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.

'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında!

