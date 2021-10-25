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Ada Masalı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Haziran ve Poyraz'ı korkutan olay!

25.10.2021 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı'nın 19. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ada Masalı'nın seyirciyle buluşan yeni tanıtımında Alper (Rami Narin) ve Melisa'nın (Merve Nur Bengi) kız isteme töreni eğlenceli anlara sahne olurken Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile Poyraz'ın (Alp Navruz) otelinde yangın çıkıyor.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 26 Ekim Salı ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünden fragman yayınlandı.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Ada Masalı'nın yeni bölümünde birbirlerinin hayatından çıkma kararı alan Haziran ile Poyraz, Alper ve Melisa'nın kız isteme töreni için bir araya gelmek durumunda kalıyor.

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Tören eğlenceli anlara sahne olurken nişan yüzüğünü denemek için takan Haziran'ın parmağından yüzüğün çıkmadığı anlar izleyenleri kahkahaya boğacak.

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İdil (Beril Pozam), Batu'yu (Erdem Kaynarca) kıskandırmanın yollarını ararken Haziran ile Poyraz'ın otellerinde yangın çıktığı dakikalarda nefesler tutuluyor.

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Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.

'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV e
Ada Masalı_19kranlarında!

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Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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