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Ada Masalı 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran'ın eski aşkı Batu adaya geliyor!

16.08.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın fragmanında Haziran'ın (Ayça Ayşin Turan) eski aşkı Batu (Erdem Kaynarca) Kırlangıç Adası'na geliyor. Batu'nun adadaki dengeleri nasıl değiştireceği ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın 17 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Etkileyici bir aşk hikayesini seyirciyle buluşturan Ada Masalı'nın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler olacak. İdil (Beril Pozam), Poyraz'la (Alp Navruz) romantik bir akşam yemeği yemenin hayalini kurarken bu durumdan rahatsız olan Haziran, Poyraz'ın evine yaptığı ziyaretlerle kıskançlığını gizleyemiyor.

Ada Masalı (2)

Otelin süit odasını iki aylığına tutan gizemli misafir herkes tarafından heyecanla beklenirken Haziran'ın eski aşkı Batu'nun Kırlangıç Adası'na gelmesi, adadaki tüm dengelerin değişeceğinin habercisi oluyor.

Ada Masalı (1)

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı'nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.

'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında.


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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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