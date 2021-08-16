Ada Masalı 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran'ın eski aşkı Batu adaya geliyor!

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın 17 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Etkileyici bir aşk hikayesini seyirciyle buluşturan Ada Masalı'nın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler olacak. İdil (Beril Pozam), Poyraz'la (Alp Navruz) romantik bir akşam yemeği yemenin hayalini kurarken bu durumdan rahatsız olan Haziran, Poyraz'ın evine yaptığı ziyaretlerle kıskançlığını gizleyemiyor.

Otelin süit odasını iki aylığına tutan gizemli misafir herkes tarafından heyecanla beklenirken Haziran'ın eski aşkı Batu'nun Kırlangıç Adası'na gelmesi, adadaki tüm dengelerin değişeceğinin habercisi oluyor.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı'nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.

'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında.



