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Ada Masalı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ada Masalı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

23.05.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bir araya geldiği Star TV'nin yeni yaz dizisi Ada Masalı'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sımsıcak hikayesini ve romantik atmosferini yaz ekranlarına taşıyacak olan Ada Masalı dizisinden ilk fragman yayınlandı. Peki Ada Masalı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Star TV'de yaz aylarında ekranda olacak Ada Masalı isimli romantik komedi dizisinin çekimleri devam ediyor.Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı, Ali Bilgin yönetmenliğindeki Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi 'Ada Masalı', Star TV ekranlarında romantik rüzgarlar estirmek için hazırlanıyor.

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Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan Ada Masalı'ndan ilk görüntüler yayınlandı. İlk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti.

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Oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener'in yer aldığı dizinin senaryosu, Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun imzasını taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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