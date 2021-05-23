Ada Masalı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ada Masalı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

Star TV'de yaz aylarında ekranda olacak Ada Masalı isimli romantik komedi dizisinin çekimleri devam ediyor.Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı, Ali Bilgin yönetmenliğindeki Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi 'Ada Masalı', Star TV ekranlarında romantik rüzgarlar estirmek için hazırlanıyor.

Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan Ada Masalı'ndan ilk görüntüler yayınlandı. İlk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti.

Oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener'in yer aldığı dizinin senaryosu, Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun imzasını taşıyor.





