Ada Masalı mı, Baht Oyunu mu? İşte 3 Ağustos Salı reyting sonuçları!

3 Ağustos’ta yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı. Televizyonlarda en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Ada Masalı, Baht Oyunu, Doğu Ekspresinde Cinayet, Aşk Mantık İntikam, Güldür Güldür Show, Düğün Dernek ve Masterchef Türkiye, reytinglerde birbirleriyle yarıştı.

3 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Baht Oyunu", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada "Baht Oyunu" yer aldı.





