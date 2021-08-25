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  4. Ada Masalı'nın Hakan'ı Cem Anıl Kenar diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı

Ada Masalı'nın Hakan'ı Cem Anıl Kenar diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı

25.08.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ada Masalı'nda Hakan karakterini canlandıran Cem Anıl Kenar diziye veda etti. Cem Anıl Kenar sürpriz vedayı Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ada Masalı'nın Hakan'ı Cem Anıl Kenar diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı

Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin ve Eylül Ersöz'ün başrollerde oynadığı Ada Masalı'nda dizinin hayranlarını şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

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Ada Masalı'nda Hakan'ı canlandıran Cem Anıl Kenar, diziye veda ettiğini duyurdu. Instagram'dan veda paylaşımı yapan genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Ada Masalı 11. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran ve Poyraz arasında Batu krizi!Ada Masalı 11. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran ve Poyraz arasında Batu krizi!

"Herkese merhaba, geçen hafta 9. bölüm itibariyle Ada Masalı'ndaki hikayem sona erdi. “Spoiler” vermemek için 10. bölümden sonra açıklama yapmayı uygun gördüm. Başta rol arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarım olmak üzere yapımda ve yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunarım. Sığacık halkına gösterdikleri ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederim. Hakan karakterini senaryoda yazıldığı ölçüde hayata geçirmeye çalıştım. Ben oynarken çok keyif aldım umarım sizler de seyrederken aynı keyfi almışsınızdır. En kısa zamanda yeni bir proje ile karşınızda olmayı umuyorum. Şimdilik hoşçakalın"

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Alp Navruz Ada Masalı dizisi
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