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'Adada seks' açıklaması çok konuşulmuştu... Love Island birincisi Ekin Su Cülcüloğlu, Dubai'de aşka geldi

06.11.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island birincisi olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yurt dışında oldukça popüler. Son olarak adada kimsenin son sezonda seks yapmadığını açıklayarak kafalardaki soru işaretlerini silen Ekin Su sevgilisiyle Dubai'de dudak dudağa pozlar verdi.

'Adada seks' açıklaması çok konuşulmuştu... Love Island birincisi Ekin Su Cülcüloğlu, Dubai'de aşka geldi

Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde adada hiçbir yarışmacının seks yapmadığını açıklayan ve "Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyerek gündeme gelen Ekin Su yarışmada aşk yaşamaya başladığı sevgilisiyle Dubai'ye tatile gitti.

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Türk oyuncu Ekin Su tatilde sevgilisiyle aşka geldiği anları sosyal medyada da paylaştı. Ekin Su ve Davide havuzda dudak dudağa romantik anlar yaşadı.

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

28 yaşındaki Türk realite yıldızı, 27 yaşındaki partneri ile sonsuzluk havuzunda gün boyunca keyif yaptı.

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