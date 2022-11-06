'Adada seks' açıklaması çok konuşulmuştu... Love Island birincisi Ekin Su Cülcüloğlu, Dubai'de aşka geldi

Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde adada hiçbir yarışmacının seks yapmadığını açıklayan ve "Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyerek gündeme gelen Ekin Su yarışmada aşk yaşamaya başladığı sevgilisiyle Dubai'ye tatile gitti.

Türk oyuncu Ekin Su tatilde sevgilisiyle aşka geldiği anları sosyal medyada da paylaştı. Ekin Su ve Davide havuzda dudak dudağa romantik anlar yaşadı.

28 yaşındaki Türk realite yıldızı, 27 yaşındaki partneri ile sonsuzluk havuzunda gün boyunca keyif yaptı.



