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  4. Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama:

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama:

27.09.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

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