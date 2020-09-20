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Adalet Bakanı Gül’den Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündem olan Müge Anlı'yla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un annesi geçtiğimiz günlerde intihar etti. Şüpheli sonrası gündem olan Müge Anlı'yla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı. Adalet Bakanı açıklamasında "Bir TV programcısı değildir savcı" dedi.

Adalet Bakanı Gül’den Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündem olan Müge Anlı'yla ilgili açıklama

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in konuğu olan Abdülhamit Gül, Aleyna Çakır'ın ölümü ve sonrasında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un annesinin intihar etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun geçtiğimiz gün ormanlık alanda ölü bulundu. Uygun'un ailesi Müge Anlı'yı suçlarken Müge Anlı canlı yayında ilk açıklamayı yaptı. Anlı açıklamasında "Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Soruşturmanın büyük bir gizlilik içerisinde devam ettiğini belirten Bakan Abdülhamit Gül, kamuoyunun müsterih olmasını istedi, olayın üstünün asla kapatılmayacağını söyledi.

'HAKİM SAVCININ SOSYAL MEDYASI TELEVİZYONU YOK'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şunları söyledi: "Çok trajik üzücü bir hadise. Soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz gizli bir şekilde devam eder. Yapacağım yorum, soruşturmanın titizlikle yapıldığına inanıyoruz. Soruşturma neticesinde aldığı kararlar ile adalet duygusunu tatmin edeceğine inanıyoruz. Hakim savcının sosyal medyası televizyonu yok. Onlar kararlarıyla konuşuyor. Adliye bir beyaz süttür orada bir leke varsa bunu kimse affetmez.

Müge Anlı'dan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili ilk açıklama!Müge Anlı'dan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili ilk açıklama!

Haksız yorumlar yapılabilir ama hakim savcı fiile bakar. Böyle önemli bir konuda saygıyla süreci beklemek lazım. Savcı hangi delile ulaştı bilmiyoruz. Bir TV programcısı değildir savcı. Savcı adaleti yerine getirmeye çalışan bir yargı mensubudur. Hakim öyledir. Varsa bir delilin arkadaş yeri adliyedir karakoldur. Gidip adliye ve karakola konuşacaksın. Adaletin tecelli etmesini istiyorsan savcıya kolluğa elindeki delili vereceksin.

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