Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

Hakimlik savcılık sınavı 26 Kasım'da tamamlanacak. Bununla birlikte adaylar, sınav giriş belgelerini nasıl temin edebileceklerini araştırmaya başladı.

Peki Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Hakimlik savcılık sınavına giriş belgesi ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) üzerinden alınacak. Sınav Giriş Belgesi ÖSYM'nin, ' https://ais.osym.gov.tr' adresinden alınacak. ÖSYM'nin AİS sayfasına adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilir.

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI SAAT KAÇTA?

26 Kasım'da gerçekleştirilecek olan hakimlik savcılık sınavının ilk oturumu (Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi) 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

Sınavın ikinci oturumu (Adli Yargı Testi) ise 14.45'te başlayacak. Saat 14.30'dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına girmesi yasak olacak.

