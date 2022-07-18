Adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite tercihi yapacak olan adayların sorguladığı adalet bölümü taban puanlarının son 4 yıldaki verilerini sizler için hazırladık. İşte adalet taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

ADALET BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için adalet bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi: