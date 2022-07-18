Adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite tercihi yapacak olan adayların sorguladığı adalet bölümü taban puanlarının son 4 yıldaki verilerini sizler için hazırladık. İşte adalet taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için adalet bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|294606
|312.64134
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|297308
|312.0569
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|346175
|302.37264
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|359724
|299.95363
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|390155
|294.83282
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|393598
|294.28275
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|409187
|291.84881
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|409531
|291.79904
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|419241
|290.35943
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|428081
|289.04987
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|433306
|288.27918
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|442955
|286.91019
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|457488
|284.87895
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|462234
|284.2341
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|465937
|283.7394
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|468658
|283.36658
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|469292
|283.28064
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|473307
|282.76555
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|478927
|282.03344
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|495570
|279.89953
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|503288
|278.94652
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|503537
|278.91671
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|512077
|277.84751
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|516681
|277.28716
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|522369
|276.6166
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|526784
|276.09676
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|533305
|275.31917
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|536193
|274.97659
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|536897
|274.89472
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|537390
|274.83668
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Adalet(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|540191
|274.52357
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|544405
|274.03805
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Adalet(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|546743
|273.77697
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|549412
|273.47963
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|556164
|272.71088
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|556344
|272.68816
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|565152
|271.70459
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|567354
|271.46032
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|569468
|271.22778
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|584136
|269.6294
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|585184
|269.51374
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|590343
|268.95603
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|593026
|268.67204
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|597465
|268.20569
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|604028
|267.51578
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|610059
|266.89384
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|610844
|266.80844
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|613303
|266.55984
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|618363
|266.04138
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|621574
|265.70928
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|621610
|265.70548
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|625325
|265.33181
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|628091
|265.05305
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|638024
|264.04318
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|638591
|263.98688
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|641693
|263.68064
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|656462
|262.25175
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|663179
|261.60078
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|688440
|259.21296
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|707029
|257.51815
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|713520
|256.92691
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|715922
|256.71441
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|716670
|256.64943
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|717690
|256.55624
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|730712
|255.41282
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|733798
|255.14669
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|734132
|255.11642
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|734634
|255.07388
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|757375
|253.08959
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|758992
|252.95663
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|761526
|252.73126
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|763794
|252.54335
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|772167
|251.83544
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Adalet(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|784583
|250.77752
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|785209
|250.72427
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|797869
|249.65579
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|802583
|249.2489
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|803970
|249.13253
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|811337
|248.51247
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Adalet(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|833513
|246.65581
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|845310
|245.67641
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|850450
|245.23903
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|858755
|244.53184
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|863602
|244.11421
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|874420
|243.19715
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|874435
|243.19568
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|881883
|242.56173
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|895382
|241.39087
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|898004
|241.17037
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|901422
|240.87965
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|904681
|240.60532
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|908857
|240.24915
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|923546
|238.97809
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|936417
|237.85575
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|946399
|237.00542
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|954025
|236.36518
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|959876
|235.87051
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|967277
|235.23428
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|971655
|234.86424
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|975438
|234.54249
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|982523
|233.95247
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|998455
|232.64711
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|998626
|232.63182
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1019509
|230.92723
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1035766
|229.645
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1037666
|229.49241
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1042175
|229.12993
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1042353
|229.11402
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1049673
|228.55385
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1061978
|227.58932
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1062690
|227.53172
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1069149
|227.03987
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1072373
|226.79363
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1076903
|226.44622
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1081488
|226.09628
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1083767
|225.92138
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1105174
|224.31807
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1113082
|223.73628
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1116483
|223.48296
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1126836
|222.70561
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1142440
|221.56503
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1154781
|220.64295
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1176813
|218.99614
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1191443
|217.89399
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1232835
|214.82116
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1238482
|214.41075
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1240255
|214.28771
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1247823
|213.74062
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1248264
|213.71152
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1249127
|213.65173
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1258584
|212.97613
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1277814
|211.60656
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1288416
|210.86944
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1290482
|210.73202
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1298818
|210.16158
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1306322
|209.64995
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1308463
|209.50697
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1320812
|208.67339
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1346763
|206.94532
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1356546
|206.3077
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1362683
|205.90718
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1368669
|205.51701
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1373960
|205.17407
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1378859
|204.8544
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1380187
|204.76557
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1390827
|204.07179
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1391436
|204.03038
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1396377
|203.70895
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1398858
|203.54985
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1400412
|203.44358
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1413468
|202.58735
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1414350
|202.52722
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1452916
|200.02581
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1453048
|200.01672
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1454062
|199.94943
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1455444
|199.85832
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1464284
|199.28946
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1508034
|196.30976
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1514769
|195.82863
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1540451
|193.86292
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1560731
|192.12506
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1564856
|191.75058
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1569193
|191.32563
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1598938
|187.56481
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605872
|186.16351
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616038
|181.8016
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1610556
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1571040
|-
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621416
|-
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623527
|-
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1563372
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618080
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1604929
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1590462
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625270
|-
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619272
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1261817
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1553699
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615297
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615282
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627330
|-
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1610547
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1612568
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1579403
|-
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1611820
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1604892
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618554
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1597805
|-
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620520
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616317
|-
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1407948
|-
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1556875
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624112
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1519554
|-
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Adalet(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620091
|-
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621135
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1259398
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622979
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1608013
|-
|
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