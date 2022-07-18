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  4. Adalet taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Adalet taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. YKS tercihlerini kısa bir süre gerçekleştirmeye başlayacak olan adaylar TYT puanına göre adalet bölümünün üniversitelerdeki taban puanlarını merak ediyor. İşte adalet taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Adalet taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite tercihi yapacak olan adayların sorguladığı adalet bölümü taban puanlarının son 4 yıldaki verilerini sizler için hazırladık. İşte adalet taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki adalet bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

ADALET BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için adalet bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 294606 312.64134
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 297308 312.0569
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 346175 302.37264
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 359724 299.95363
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 390155 294.83282
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 393598 294.28275
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 409187 291.84881
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 409531 291.79904
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 419241 290.35943
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 428081 289.04987
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 433306 288.27918
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 442955 286.91019
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 457488 284.87895
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 462234 284.2341
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 465937 283.7394
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 468658 283.36658
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 469292 283.28064
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 473307 282.76555
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 478927 282.03344
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 495570 279.89953
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 503288 278.94652
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 503537 278.91671
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 512077 277.84751
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 516681 277.28716
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 522369 276.6166
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 526784 276.09676
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 533305 275.31917
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 536193 274.97659
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 536897 274.89472
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 537390 274.83668
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Adalet(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 540191 274.52357
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 544405 274.03805
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Adalet(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 546743 273.77697
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 549412 273.47963
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 556164 272.71088
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 556344 272.68816
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 565152 271.70459
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 567354 271.46032
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 569468 271.22778
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 584136 269.6294
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 585184 269.51374
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 590343 268.95603
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 593026 268.67204
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 597465 268.20569
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 604028 267.51578
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 610059 266.89384
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 610844 266.80844
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 613303 266.55984
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 618363 266.04138
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 621574 265.70928
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 621610 265.70548
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 625325 265.33181
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 628091 265.05305
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 638024 264.04318
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 638591 263.98688
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 641693 263.68064
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 656462 262.25175
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 663179 261.60078
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 688440 259.21296
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 707029 257.51815
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 713520 256.92691
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 715922 256.71441
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 716670 256.64943
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 717690 256.55624
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 730712 255.41282
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 733798 255.14669
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 734132 255.11642
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 734634 255.07388
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 757375 253.08959
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 758992 252.95663
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 761526 252.73126
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 763794 252.54335
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 772167 251.83544
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Adalet(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 784583 250.77752
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 785209 250.72427
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 797869 249.65579
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 802583 249.2489
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 803970 249.13253
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 811337 248.51247
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Adalet(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 833513 246.65581
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 845310 245.67641
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 850450 245.23903
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 858755 244.53184
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 863602 244.11421
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 874420 243.19715
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 874435 243.19568
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 881883 242.56173
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 895382 241.39087
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 898004 241.17037
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 901422 240.87965
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 904681 240.60532
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 908857 240.24915
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 923546 238.97809
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 936417 237.85575
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 946399 237.00542
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 954025 236.36518
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 959876 235.87051
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 967277 235.23428
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 971655 234.86424
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 975438 234.54249
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 982523 233.95247
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 998455 232.64711
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 998626 232.63182
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1019509 230.92723
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1035766 229.645
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1037666 229.49241
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1042175 229.12993
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1042353 229.11402
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1049673 228.55385
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1061978 227.58932
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1062690 227.53172
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1069149 227.03987
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1072373 226.79363
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1076903 226.44622
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1081488 226.09628
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1083767 225.92138
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1105174 224.31807
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1113082 223.73628
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1116483 223.48296
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1126836 222.70561
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1142440 221.56503
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1154781 220.64295
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1176813 218.99614
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1191443 217.89399
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1232835 214.82116
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1238482 214.41075
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1240255 214.28771
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1247823 213.74062
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1248264 213.71152
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1249127 213.65173
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1258584 212.97613
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1277814 211.60656
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1288416 210.86944
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1290482 210.73202
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1298818 210.16158
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1306322 209.64995
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1308463 209.50697
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1320812 208.67339
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1346763 206.94532
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1356546 206.3077
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1362683 205.90718
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1368669 205.51701
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1373960 205.17407
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1378859 204.8544
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1380187 204.76557
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1390827 204.07179
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1391436 204.03038
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1396377 203.70895
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1398858 203.54985
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1400412 203.44358
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1413468 202.58735
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1414350 202.52722
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1452916 200.02581
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1453048 200.01672
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1454062 199.94943
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1455444 199.85832
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1464284 199.28946
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1508034 196.30976
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1514769 195.82863
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1540451 193.86292
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1560731 192.12506
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1564856 191.75058
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1569193 191.32563
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1598938 187.56481
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1605872 186.16351
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1616038 181.8016
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1610556 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1571040 -
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621416 -
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623527 -
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1563372 -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1618080 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1604929 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1590462 -
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GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1553699 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1615297 -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1615282 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1627330 -
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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1612568 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1579403 -
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Adalet(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1611820 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1604892 -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1618554 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1597805 -
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620520 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1616317 -
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1407948 -
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1556875 -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624112 -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1519554 -
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Adalet(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620091 -
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621135 -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1259398 -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1622979 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1608013 -
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