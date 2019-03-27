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Adaletsizliği tek kareye sığdırdı! Uğur Gallen'in dünyaya damga vuran çalışmaları

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 27.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Türk kullanıcı Uğur Gallen, Instagram’dan yayınladığı son kareler ile sosyal medyada kendisine geniş yer buldu.

Özellikle Rönasans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Uğur Gallen, bu sefer iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi.

Türk kullanıcı 'adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

Özellikle Rönasans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Uğur Gallen, bu sefer iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi.
Bored Panda‘da yayınlanan ve amacı insanları düşündürtmek olan çalışmalarda gezegenimizdeki adaletsizliğe dikkat çekiliyor.
İşte dünyanın eşitsizliğini ve karşıtlığını gözler önüne seren kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Uğur Gallen instagram

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