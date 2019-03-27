Adaletsizliği tek kareye sığdırdı! Uğur Gallen'in dünyaya damga vuran çalışmaları

Özellikle Rönasans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Uğur Gallen, bu sefer iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi.
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