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Adam eş anlamlısı nedir? Adamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adam, Türkçe konuşma dilinde genel olarak cinsiyet belirleyen bir kelime olarak kullanılır. İlk anlamı insandır. Ancak mecaz anlamlarda da kullanımı vardır. İnsanların atası Adem, insanoğlu sözcüklerinden gelir. Adam, dilimizde birçok atasözü ve deyimde de kullanılan bir kelimedir. Adamın eş anlamlısı kelimeler erkek, koca, er, yiğit, zat, çalışan, görevli ve kocadır. Adam eş anlamlısı ve örnek cümleler...

Adam eş anlamlısı nedir? Adamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Adam eş anlamlısı
  • Adamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Adam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Arapça ve İbranice kökenli bir kelimedir. İbranice dilindeki toprak sözcüğü ile eş kökenli olduğu bilinir. Türkçe'de ise erkek olan kişiyi kadından ayırmak için kullanılır. Adam gibi ifadesi ise bir işin, görevin düzgün yapılması, düzgün bir davranış benimsenmesi gerektiğini anlatır. Bunun dışında adam sendecilik, adamakıllı, adam olmak gibi kullanımları da vardır.

Adam eş anlamlısı

Adamın eş anlamlısı olan kelimeler koca, yiğit, er, insan, zat, erkek olan kişi, herif aynı anlamlarda kullanılır. Anlamları çoğu zaman birbiri ile aynı ya da birbirlerine yakındır. Tüm bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ayrıca birinin yanında sürekli olarak çalışan kişi için de adam kelimesi tercih edilir. Halk dilinde birinin adamı olmak ifadesi buradan gelir.

Birini en çok destekleyen kişiden bahsederken de adam kelimesi kullanılır. İyi niyetli, düzgün huylara sahip, sakin ve güvenilir kişiler için de adam denir. Adam kelimesinin günlük kullanım dilinde yeri oldukça fazladır. Tüm anlamları cümle içindeki kullanımları ile daha net anlaşılacaktır.

Ad eş anlamlısı nedir? Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAd eş anlamlısı nedir? Adın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Adamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Adamın eş anlamlıları ile cümleler kurmak kelimenin hangi amaçla kullanıldığının anlaşılmasını sağlar. Farklı atasözü ve deyimlerdeki kullanımı için de örnekler aşağıdadır.

  • "Er kişinin mezarı bile dimdik durur, bilir misin?"
  • "Ben onu iyi tanır, yiğitliğini iyi bilirim."
  • "İstiyor ki başında koca olsun da kim olursa olsun."
  • "Onun çalışanı olmak istiyorsan gece-gündüz çalışmayı göze almalısın."
  • "Bu sektörün insanları paragözdür."
  • "Bir diyeceğin varsa erkek gibi git dikil karşısına söyle, susma."
  • "Bir kere de bir işi insan gibi yapsan da hepimizi şaşırtsan keşke!"
  • "Adam olacak çocuk baştan belli olur."
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