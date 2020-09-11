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Adama Traore Hatayspor'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.09.2020 18:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. Hatay’a gelen oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Adama Traore Hatayspor'da

Hatayspor Yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Metz forması giyen orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Malili futbolcunun Monaco ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Metz’de 18 maça çıkarken; 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakışır hatayıma
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