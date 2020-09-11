Adama Traore Hatayspor'da

Hatayspor Yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Metz forması giyen orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Malili futbolcunun Monaco ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Metz’de 18 maça çıkarken; 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
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