Adana bu aşıkları arıyor! Pazarda dağıtılan paralar şaşırttı

Adana'da bir kişi aşkını banknotların üzerine yazıp tüm şehre duyurdu. Şimdi herkes aynı sorunun cevabını arıyor: Ömer ve Özge kim?

Semt pazarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotlarla alışveriş yaptı. Parayı fark eden pazarcı Ömer ve Özge'yi aramaya başladı

Merkez Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz semt pazarında ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi pazarda alışveriş yaptıktan sonra üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotları verdi. Durumu, akşam tezgahını kapatıp günlük hasılatını sayarken fark eden pazarcı İshak Kaya, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kaya, yazılı paraların yalnızca kendisine değil, pazardaki birçok esnafa da verildiğini belirtti.

Yaşadıklarını anlatan İshak Kaya, "Tezgah açtığımız pazarlarda şimdiye kadar 300 bin liraya kadar para dağıtıldı. Karpuz satıyoruz, yazılı para veriyorlar. Paraların üzerinde 'Ömer, Özge'yi seviyor' yazıyor. Yeter artık, Allah için Ömer ve Özge çıkıp gelin. Yeter ki gelsinler, bütün malları ücretsiz vereceğim" dedi.

Paraları ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "İlk defa böyle bir şey gördüm. Akşam sermayemi sayarken fark ettim. Gün içinde müşteri yoğunluğunda fark etmedim. Sadece bana değil, birçok pazarcı esnafına da bu paralardan vermişler" ifadelerini kullandı.

Ömer ve Özge'ye seslenen İshak Kaya, çağrısını daha da ileri taşıyarak, "Özge ve Ömer beni izlerse, onları buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım" diye konuştu.

Mahfesığmaz semt pazarında başlayan ve kısa sürede esnaf arasında konuşulan "aşk mesajlı para" olayı, şimdi kentte merak konusu oldu. Pazarcılar, paraların sahipleri olan Ömer ve Özge'nin ortaya çıkmasını bekliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır