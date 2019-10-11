Adana'da akılalmaz olay! 3 kadın suçüstü yakalandı

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmana giren 3 kadını gören vatandaşlar, polisi aradı. Adrese gelen ekipler, kadınları çatı arasında gizlenirken yakaladı. Başak K. (24), Kiraz K. (25) ve Kader Ç.(18) oldukları belirlenen kadınların, 5'inci kattaki daireye girerek hırsızlık yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 3 kadının evlere, kapılarını röntgen filmi ve kestikleri şampuan kutularıyla açtıkları öğrenildi.
Şüphelilerden Kader Ç.'nin 3 aylık hamile olduğu, tutuklu bulunduğu cezaevinden bu nedenle ev hapsi verilerek, salıverildiği belirlendi.
Çok sayıda sabıka kayıtları bulunan kadınların haklarında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu da tespit edildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Başak L. ve Kiraz K. tutuklandı. Kader Ç. ise ev hapsi verilerek, salıverildi.
Kaynak: DHA
Almanlar tarafından inşa edilmişti! Asırlık köprü hala ayakta
Bu görüntüye sahip olmak yalnızca 30 dakika sürüyor
Elektronik sigara, kansere mi sebep oluyor?
Akın akın gidiyorlar! Bu şelale aşk acısını dindiriyor
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme
Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum