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“Bir lokma daha yiyemem” derken tatlıya nasıl yer açılıyor? Bilim açıkladı

Akşam yemeğini gereğinden fazla yedikten sonra midenizde tek bir lokmaya bile yer kalmadığını düşünürken, masaya tatlı geldiğinde iştahınız yeniden açılıyor mu? Peki birkaç dakika önce tamamen tok hissetmenize rağmen tatlıya nasıl hala yer bulabiliyorsunuz? Tıka basa doymuş olsanız bile ortaya çıkan tatlı yeme isteğinin arkasında aslında bilimsel nedenler bulunuyor. İşte tokken bile tatlıya neden hayır diyemediğimizin nedeni.

“Bir lokma daha yiyemem” derken tatlıya nasıl yer açılıyor? Bilim açıkladı
Gökçen Kökden

Çok fazla yemek yediğiniz bir öğünün ardından “Artık doydum” deseniz bile gözünüz hala tatlıya kayıyorsa, bunun nedeni yalnızca tatlıya olan düşkünlüğünüz değil. Tok olmanıza rağmen ortaya çıkan tatlı yeme isteğinin arkasında bilimsel olarak açıklanabilen bazı nedenler bulunuyor. Hatta Japoncada bu durumu tanımlamak için kullanılan özel bir kelime bile var: “Betsubara.” Türkçeye kabaca “ayrı mide” olarak çevrilebilen bu ifade, kişinin tamamen tok hissetmesine rağmen tatlıya hâlâ yer bulabilmesini anlatıyor.

“Bir lokma daha yiyemem” derken tatlıya nasıl yer açılıyor? Bilim açıkladı 1

Elbette vücudumuzda tatlılar için ayrılmış ikinci bir mide bulunmuyor. Ancak yemekten sonra ortaya çıkan tatlı isteği de yalnızca kişinin kendini kandırmasından ibaret değil. Midenin çalışma biçiminden beynin ödül sistemine kadar pek çok fizyolojik ve psikolojik süreç bu istekte rol oynuyor.

MİDE DOLDUKÇA GENİŞLEYEBİLİYOR

Mide çoğu zaman belirli bir kapasitesi olan ve yemekle dolduğunda artık hiçbir şey alamayacak hale gelen bir kese gibi düşünülüyor. Gerçekte ise oldukça esnek bir yapıya sahip.

Yemek yemeye başladığımızda gastrik adaptasyon olarak adlandırılan süreç devreye giriyor. Midedeki düz kasların gevşemesi sayesinde, basınç çok fazla yükselmeden mide ek hacim kazanabiliyor.

“Bir lokma daha yiyemem” derken tatlıya nasıl yer açılıyor? Bilim açıkladı 2

Tatlıların yapısı da burada önemli hale geliyor. Dondurma, mus ve benzeri yumuşak tatlılar, mekanik açıdan daha az sindirim gerektiriyor. Ağır bir ana yemek midenin gerilmesine neden olurken, yumuşak yapıdaki bir tatlı midenin biraz daha gevşemesine ve ek hacim oluşturmasına olanak sağlayabiliyor. Dolayısıyla ana yemekten sonra hissedilen yoğun tokluk, midenin fiziksel olarak artık hiçbir şey alamayacağı anlamına gelmiyor.

ASIL ETKİ BEYİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Yemekten sonra tatlı istememizin önemli nedenlerinden biri de beynin ödül sistemi.
İştahımız yalnızca vücudumuzun enerjiye ihtiyacı olduğunda ortaya çıkan fiziksel açlık tarafından yönetilmiyor. Aç olmadığımız halde bize keyif veren bir yiyeceği tüketme isteği de duyabiliyoruz. Tatlı yiyecekler beynin mezolimbik dopamin sistemini harekete geçirerek yeme motivasyonunu artırabiliyor ve tokluk sinyallerinin etkisini geçici olarak geri plana itebiliyor.

Bu nedenle ana yemeğin sonunda fiziksel açlık ortadan kalkmış olsa bile sevdiğimiz bir tatlıyı görmek veya yiyeceğimizi bilmek, ödül odaklı yeni bir yeme isteği oluşturabiliyor.

AYNI YEMEKTEN SIKILIYORUZ, TATLI İŞTAHI YENİDEN AÇIYOR

“Bir lokma daha yiyemem” derken tatlıya nasıl yer açılıyor? Bilim açıkladı 3

Bir başka açıklama ise duyusal özgül doygunluk olarak adlandırılan durum.
Aynı tatlara ve dokulara sahip yiyecekleri tüketmeye devam ettikçe beynimizin bu yiyeceklere verdiği tepki azalıyor. Bir süre sonra tabağımızdaki yemek eskisi kadar cazip gelmemeye başlıyor.

Tatlı ise bambaşka bir tat ve doku sunduğu için bu döngüyü değiştirebiliyor. Kremamsı, tatlı veya ferahlatıcı yeni bir lezzetle karşılaşmak beynin ödül sistemini yeniden uyarabiliyor. Bu nedenle kişi ana yemeğin son birkaç lokmasını bitiremeyecek kadar tok hissederken hemen ardından tatlı yemeye istekli olabiliyor.

TATLILARIN SİNDİRİMİ DE FARKLI

Tatlıların sindirim sistemindeki davranışı da bu hissin ortaya çıkmasında rol oynuyor.
Şeker ve karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler, protein ve yağ bakımından zengin ağır yiyeceklere kıyasla midede daha hızlı boşalabiliyor ve sindirimin ilk aşamasında daha az parçalanmaya ihtiyaç duyabiliyor. Bu durum da bazı tatlıların yoğun bir ana yemeğin ardından daha “hafif” hissedilmesine katkıda bulunabiliyor.

TOKLUK SİNYALLERİNİN GELMESİ ZAMAN ALIYOR

Vücudun “Artık yeterince yedin” mesajı da yemek biter bitmez bütün gücüyle ortaya çıkmıyor. Toklukla ilişkili kolesistokinin (CCK), GLP-1 ve peptid YY (PYY) gibi bağırsak-beyin sinyallerinin yükselerek daha kalıcı bir tokluk hissi oluşturması yaklaşık 20 ila 40 dakika sürebiliyor.

Tatlıya ise çoğu zaman ana yemek biter bitmez karar veriliyor. Bu aşamada toklukla ilişkili hormonal süreçler henüz tam etkisini göstermemiş olabiliyor ve beynin ödül sistemi yeme davranışında daha etkili hale gelebiliyor.

Restoranlarda tatlı menüsünün genellikle ana yemeğin hemen ardından masaya getirilmesi de tam olarak bu zaman aralığına denk geliyor.

SADECE BİYOLOJİ DEĞİL, ALIŞKANLIKLARIMIZ DA ETKİLİ

Yemek sonrasında tatlı istememizin tek açıklaması vücudumuzdaki fizyolojik süreçler değil. Kültürel alışkanlıklarımız ve duygularımız da devreye giriyor. Tatlılar çocukluktan itibaren çoğu kişi için kutlamalar, ödüller, özel günler, paylaşım ve rahatlama gibi olumlu deneyimlerle ilişkilendiriliyor.

Sosyal ortamlar da tükettiğimiz miktarı etkileyebiliyor. İnsanların ikram olduğunda, kalabalık sofralarda veya özel günlerde normalden daha fazla yiyebildiğini gösteren araştırmalar bulunuyor. Tatlının bu tür ortamların önemli bir parçası olması, tok olsak bile onu geri çevirmemizi zorlaştırabiliyor.

YANİ GERÇEKTEN “TATLIYA AYRI BİR YER” VAR MI?

Fiziksel olarak hayır. Ancak “Tatlıya her zaman yerim var” sözünün arkasında gerçek fizyolojik ve psikolojik mekanizmalar bulunuyor. Midenin esneyebilmesi, tatlının farklı yapısı, beynin ödül sistemi, yeni bir lezzetin iştahı yeniden uyarması, tokluk sinyallerinin gecikmesi ve yıllar içinde edindiğimiz alışkanlıklar aynı anda devreye girebiliyor.

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tatlı bilimsel araştırma yemek
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