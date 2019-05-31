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Adana'da ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 31.05.2019 09:13 | Son Güncelleme

Adana'da düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesinde oturan A.A., I.M. ve görme engelli M.M.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve Denizli Mahallesi'nde tarihi eseri satacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda takibe başlayan polis, zanlıları Denizli Mahallesi'nde yakaladı. Polis zanlılardan A.A.'nın çantasında yaptığı aramada ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat buldu. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

El konulan Tevrat, incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi. Zanlılar ise sorgularında Tevrat'tan haberleri olmadığını, birinin getirip çantaya koymuş olabileceğini söylediler.

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulamalarının ardından "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Tevrat

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