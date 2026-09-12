Mutfak bezi mi tek kullanımlık havlu mu daha temiz? Sonuçlar şoke edecek

Sarı, evlerde haftalarca kullanılan, nemli bırakılan ve sadece suyla durulanıp tekrar tezgaha serilen geleneksel mutfak bezlerinden aldığı örnekleri inceledi.

Çarpıcı sonuçları takipçileriyle paylaşan Sarı, bu bezlerin mikroskop altında milyonlarca canlı bakteriye ve küf mantarına ev sahipliği yaptığını gözler önüne serdi.

ÖZELLİKLE GIDAYA TEMAS EDEN YÜZEYLER RİSK SAÇIYOR

Özellikle temizlediğinizi sandığınız tezgahı, aslında bu bezlerle daha çok kirletiyor olabilirsiniz. Hatta çiğ et ve tavuk gibi gıdalara temas eden yüzeylerde geleneksel bez kullanımının çapraz bulaşmaya (kontaminasyon) davetiye çıkardığıda araştırmalar arasında yer alıyor.

TEK KULLANIMLIK HAVLUNUN SONUCU TERTEMİZ ÇIKTI

Deneyinin ikinci aşamasında tek kullanımlık temizlik havlularını ve rulo mendilleri aynı mikrobiyolojik testten geçiren genç mühendis, bu ürünlerin yüzeyinde herhangi bir mikrobiyal üreme gerçekleşmediğini saptadı.