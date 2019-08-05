Adana'da faciadan dönüldü! Son anda kurtarıldılar

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde dün saat 10.00’da bir apartmanda meydana gelen olayda Mustafa ve Zeynep Özden çifti evinde yaşları 16 ile 2 arasında değişen Ammar, İbrahim, Sümeyye, Nisa ve Nida ile birlikte uyurken elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

KOCASINI UYANDIRDI

Duman kokusuna kalkan anne Zeynep Özden evin yandığını görünce kocası Mustafa Özden’i uyandırdı. Özden ise evdeki yangın tüpü ile müdahale etmek istedi ancak yangın tüpü çalışmadığı için başarılı olamadı. Bunun üzerine Özden 5 çocuğunu uyandırıp evden dışarı çıkardı. Evden çıktıktan sonra yangın büyüyerek tüm evi sardı. Evde patlamalar meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildiri. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ÇOCUKLAR AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Bu arada, yangın 7 katlı apartmanın bütün katlarını sardı. Yangın 4. katta başlamasına rağmen 5, 6 ve 7. katlar da zarar gördü. 7. katta oturan 3’ü çocuk 5 kişi de apartmanın her tarafını duman sardığı için evde mahsur kaldı. Evin arka odasına giden çocuklar ağlayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri bir süre sonra evdeki yangını söndürüp kontrol altına aldı. Ekipler daha sonra da 7. katta mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aile apartmanın damına çıkartılarak buradan yangın merdiveni ile alındı. Kurtarılan bir kadın ve çocuklar yangından etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.