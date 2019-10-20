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Adana'da fuhuş çetesi çökertildi! 54 kişi gözaltına alındı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 20.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Adana'da iki engelli şahsın liderliğini yaptığı fuhuş şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda çete liderleri ve Adana'nın 'Manukyanı' olarak bilinen Ayfer K. dahil 54 zanlı gözaltına alınırken, şüphelilerin teknik takipte polise yakalanmamak için kadına "lüks araba" dedikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği dedektifleri, Adana ve Niğde'de fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temin eden bir şebeke olduğu bilgisine ulaştı. Polis, savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle şebekeyi takibe aldı.

3 ay boyunca yapılan takip sonucunda şebekenin liderliğini engelli Ahmet K.'nın yaptığı, aynı zamanda Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusu olduğu öğrenildi. Engelli Tamer T.'nin de çetenin Kozan ilçe sorumlusu olduğu belirlendi. Şebekenin 70 ila 100 lira arasında pazarladıkları kadınları kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri öğrenildi.

ŞİFRE 'LÜKS ARABA'

Güzel kadınlara polise teknik takipte yakalanmamak için "lüks araba" isimleri takan şüphelilerin ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

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ADANA'NIN 'MANUKYANI' OLARAK BİLİNİYOR

Şüphelilerin parklara ve köy eğlencelerinde de kadın götürdükleri ortaya çıktı. Pazarladıkları kadınların kazançlarının yarısını alan çetede yer alan Ayfer K'nın (39) daha önceden de fuhuş yaptırmaktan kaydı olduğu, bu nedenle Adana'nın "Manukyanı" olarak bilindiği belirtildi.

24'Ü KADIN 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayfer K'nın Toros marka otomobil ile kadınları servis ettiği de belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, 18 Ekim'de şafak vakti Adana ve Niğde'de operasyon başlattı. 350 polisle 75'e yakın adrese yapılan baskında 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana fuhuş operasyonu Lüks Araba

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