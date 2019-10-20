Mynet Trend

E-5'te şaşırtan manzara! Trafiği tehlikeye düşürdü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

İstanbul E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs, trafiği tehlikeye düşürdü.

E-5'te şaşırtan manzara! Trafiği tehlikeye düşürdü

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir otomobilin yolcu bölümündeki şahsı gören sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Şahıs trafikteki diğer sürücülere rağmen iki ayağını camdan çıkartarak dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Ayaklarıyla sürücünün dış dikiz aynasını da kapatan şahıs, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

3e223

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldıÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı
İstanbul'da muhteşem fotoğraflar! Masal gibiİstanbul'da muhteşem fotoğraflar! Masal gibi
Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-5 trafik

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'da muhteşem fotoğraflar! Masal gibi

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...

Yaklaştığı an alarm veriyor! 'Hayatıma yeniden başlamak istiyorum'

Yaklaştığı an alarm veriyor!

Tekirdağ'da akılalmaz olay! Bırakılan notu görünce hemen polisi aradı!

Bırakılan notu görünce hemen polisi aradı!

Bunu yapan insan olamaz! Köpek bu halde bulundu

Bunu yapan insan olamaz! Köpek bu halde bulundu

Rize’de Pepeçura zamanı! Turistlerden yoğun ilgi

Pepeçura zamanı! Turistlerden yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.