E-5'te şaşırtan manzara! Trafiği tehlikeye düşürdü

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir otomobilin yolcu bölümündeki şahsı gören sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Şahıs trafikteki diğer sürücülere rağmen iki ayağını camdan çıkartarak dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ
Ayaklarıyla sürücünün dış dikiz aynasını da kapatan şahıs, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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