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Adana'da kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar: İki ölü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Adana'da kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar: İki ölü

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde, park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

Otomobilde bulunan Bülent M. ve arkadaşı Murat G. ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

İKİ ARKADAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanedeki müdahalelere rağmen iki arkadaş yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Yumurtalık silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir Nuh tufanı daha lazım.
Evde Arabada iş yerlerinde silah silah okullarda ogrencilerde bıçak la bıçaklayana Marketten mi alınıyor bu silahlar anlamadım Kim dur diycek durduracak
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