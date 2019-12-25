Adana’da karayolu çöktü! Korkutan görüntü

Adana’da kuvvetli sağanak nedeniyle Adana-İmamoğlu karayolu Mustafalar mevkisinde çökme meydana geldi.

İmamoğlu, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini Adana merkeze bağlayan yol tek taraflı araç trafiğine kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

24 SAATTE METREKAREYE 253 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’da iki gündür süren yoğur yağış nedeniyle evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için, ASKİ çalışanlarıyla birlikte gece boyunca çalıştı.

Yüreğir’de su basan mahallelerde incelemelerde bulunan ve su tahliyesi ile kurtarma operasyonlarına bizzat katılan Başkan Zeydan Karalar, sabaha kadar felaketten etkilenen vatandaşların yanında oldu, sorunlarıyla ilgilendi. Yaşlı bir vatandaşın ve çok sayıda mağdur insanın su baskını nedeniyle mahsur kaldığı evlerinden kurtarılması operasyonlarına bizzat katıldı.

Sadece PTT Evleri Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan 75 vatandaş kurtarıldı.

Başkan Zeydan Karalar, “Tam bir felaket yaşanıyor Adana’da. Metrekareye 253 kilogram yağmur düşüyor. Bu miktar olağanüstü ve bununla baş etmek mümkün değil. PTT Evleri’ndeyiz ve Boş Dere diye tabir ettiğimiz yer yağmur suyuyla doldu ve dere taştı. Hiç böyle bir şey görmedi Adana. Dereler dolup taşıyor ve evlere su basıyor. Ekiplerimizin tamamı teyakkuzda” dedi.