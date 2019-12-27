Adana'da mezarlar sular altında kaldı

Adana’da birkaç gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafiği felç eden yağmur, Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Mezarlığını sular altında bıraktı. Bazı mezarlar aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Bazı mezarların ise etrafına örülen duvarların yıkıldığı görüldü. Sular içinde kalan mezarların sadece isim taşı görünüyor.

"KENDİMİZİ ÇOK KÖTÜ HİSSETTİK"



Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabristanlarına ulaşamadı. Cafer Mendeş isimli vatandaş, her yağmurda mezarın sular altında kaldığını, birçok mezarın sadece isimlerinin göründüğü, kimi mezarların ise çöktüğünü belirterek, "Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik" dedi.

Kaynak: İHA

