Adana'da okullar ne zaman açılacak? Adana'da okullar ne zamana kadar tatil olacak? Bakan Özer açıkladı!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem Adana da içlerinde olmak üzere Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa gibi çevredeki birçok ili etkiledi. Depremin ardından, hasar alan iller kategoriye ayrıldı ve bu kategoriye göre okulların açılacağı tarihler belirlendi. Bakan Özer, 1 Mart'ta açıklanması beklenen Adana için güncel bir açıklama yaptı. Peki Adana'da okullar ne zaman açılacak? Adana'da okullar ne zamana kadar tatil olacak? İşte detaylar...

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis ile 1. kategoride yer alıyordu ve bu illerde okulların 1 Mart'ta açılması planlanıyordu. Ancak Bakan Özer'in yaptığı yeni açıklamada, Adana'da okulların açıkla süresinin 13 Mart'a ertelendiği bilgisi yer aldı.

Herhangi bir değişiklik olmazsa Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar 1 Mart'ta açılacak.

Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya2da ise okulların açılma süresi 27 Mart'a kadar ertelendi.

