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Adana'da sepetli motosiklette 11 kişiyle yolculuk

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YAŞAM  | 15.12.2018 12:00 | Son Güncelleme

Adana'da 7'si çocuk 11 kişilik ailenin sepetli motosiklette yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.

Adana'da sepetli motosiklette 11 kişiyle yolculuk

Merkez Seyhan İlçesi Debboy Caddesi'nde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 01 MG 119 plakalı motosikletle, ön bölümünde 2 erkek, arkasındaki sepette ise 2 kadın ve 7 çocuk, toplam 11 kişinin yolculuk yaptığı görüldü.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRMADILAR

Yaşanabilecek olası bir tehlikeye aldırış etmeyen aile bireyleri, çevredekilerin şaşkın bakışlarını aldırmadan yoluna devam etti.

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'ALLAH KORUYOR'

O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşın uyarısına kadınlardan biri, "Ne olacak, korkmuyoruz, Allah koruyor" diye tepki gösterdi. (DHA)

adana


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Anahtar Kelimeler:
adana Motosiklet cep telefonu

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