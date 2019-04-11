Adana'da şoke eden olay! Kafasında bıçakla hastaneye kaldırıldı, eşinin iddası şaşırttı

Adana'da üvey oğlu ile çıkan kavganın ardından kafasında bıçakla hastaneye gelen kocanın eşi Suzan Sertkaya, "Kocam hastaneden çıktıktan sonra 30 bin liramı, 2 yüzük, 1 küpe ve 2 bileziğimi alıp kayıplara karıştı" dedi.

Olay, 10 Mart Pazar günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, İsmail A. (24) üvey babası Kenan Sertkaya ile tartışmış, daha sonra da üvey baba İsmail A., kafasına bıçak saplanmış halde hastaneye gelip tedavi altına alınmış, üvey oğlu ise yakalanıp tutuklanmıştı.

'ATTIĞI BIÇAK KAFASINA DENK GELDİ'

Sertkaya'nın eşi Suzan Sertkaya (45) kocası ile 4 ay önce evlendiğini, daha önceki evliliğinden 3 çocuğu olduğunu, İsmail A.'nın da bu çocuklarından biri olduğunu belirterek, "Kocam ile oğlum biz evlendikten sonra hiç anlaşamadı. Ben daha önce çalışıyordum bundan dolayı da biriktirdiğim paralarım vardı. Kocam oğluma para vermemi istemiyordu. Bu nedenle evimize de gelmesini istemiyordu. Bundan dolayı sürekli tartışıyorlardı. Olay günü de oğlum eve geldi kocam da onun evden gitmesini istedi. Bu nedenle tartışma çıktı. Kocam kendini bir odaya kilitleyip oğlumun gitmesini isteyip, onun birkaç gün önce hayatını kaybetmiş bebeğine ve eşine küfretti. Bu nedenle de oğlum kapının camını kırıp ona bıçak fırlattı. Bıçak kocamın kafasına saplandı. Olay böyle oldu kesinlikle gidip kafasına direkt saplamadı. O öldürmek amaçlı atmamıştı bıçağı ama kafasına denk geldi" dedi.