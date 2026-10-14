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Telefon bataryalarında yarış kızışıyor! Honor 12.070 mAh’lik modelini doğruladı

Honor, gelecek hafta Çin'de tanıtacağı Win2 serisinin bazı önemli teknik özelliklerini doğruladı. Buna göre Honor Win2 ve Win RT2, 10.100 mAh ve 12.070 mAh gibi yüksek kapasiteli bataryalarla gelecek.

Telefon bataryalarında yarış kızışıyor! Honor 12.070 mAh’lik modelini doğruladı
Enes Çırtlık

Honor, Win2, Win RT2 ve Win Turbo 2 modellerinden oluşan yeni akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 3 modelin tasarımlarını ve renk seçeneklerini paylaşan şirket, şimdi de Win2 ve Win RT2'nin bazı teknik özelliklerini resmen açıkladı. Özellikle batarya kapasiteleri, iki modelin öne çıkan yönleri arasında yer alıyor.

HONOR WIN2, 10.100 MAH BATARYA VE SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6 İLE GELİYOR

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Honor Win2, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Cihaz, 10.100 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek.

Telefonun ekran özellikleri de netleşti. Honor Win2, 2K çözünürlük, 185 Hz yenileme hızı ve 5.920 Hz PWM karartma desteği sunan bir ekrana sahip olacak.

Honor ayrıca yeni modelin soğutma sistemine ilişkin bir iddiada bulundu. Şirkete göre Win2'nin yeni çift turbo soğutma sistemi, yalnızca 50 saniyede sıcaklıkta 10 santigrat dereceye varan bir düşüş sağlayabiliyor.

Telefon bataryalarında yarış kızışıyor! Honor 12.070 mAh’lik modelini doğruladı 1

HONOR WIN RT2'DE 12.070 MAH BATARYA OLACAK

Serideki Honor Win RT2 ise batarya kapasitesi açısından Win2'yi geride bırakacak. Honor, Win RT2'nin 12.070 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceğini doğruladı.

Win RT2, ekran özellikleri bakımından da Win2'ye benzer bir yapı sunacak. Cihazda 2K çözünürlüklü ve 185 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunacak.

Telefon bataryalarında yarış kızışıyor! Honor 12.070 mAh’lik modelini doğruladı 2

Mevcut söylentilere göre Honor Win RT2, geçen yılın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak.

Honor Win2 serisinin gelecek hafta Çin'de tanıtılması planlanıyor. Şirketin Win2, Win RT2 ve Win Turbo 2 modellerine ilişkin daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor batarya
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