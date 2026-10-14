iPhone Duo daha çıkmadan Apple sürpriz hamlesini yaptı! İlk gün gelecek

Apple'ın yayımladığı yeni iOS 27.1 derlemesi, iPhone Duo'yu satın alan kullanıcıların cihazın ilk kurulumu sırasında bir yazılım güncellemesiyle karşılaşacağını gösteriyor.

IPHONE DUO İÇİN YENİ IOS 27.1 SÜRÜMÜ

iPhone Duo, kutusundan 24A94232 derleme numaralı iOS 27.1 sürümüyle çıkacak. Ancak Apple, 24A94425 numaralı yeni bir iOS 27.1 derlemesini kullanıma sundu.

iPhone Duo, inceleme yapacak isimlere henüz ulaşmadıysa bile kısa süre içinde ulaşacak. Apple'ın yeni derlemeyi, cihazın medya mensuplarınca incelendiği sırada yazılım hatalarını gidermek için yayımlamış olması muhtemel.

Öte yandan iPhone Duo'nun satışa çıkmasına daha epey zaman var. Apple, 23 Ekim'e kadar başka bir iOS 27.1 güncellemesini, hatta iOS 27.2'yi yayımlayabilir.

24A94425 derlemesinin yerini daha yenisi alırsa kullanıcıların bu derlemeyi yüklemesi gerekmeyebilir. Ancak hangi sürümün kullanıma sunulacağından bağımsız olarak iPhone Duo'nun ilk kurulumunda yazılım güncellemesi yapılması gerekecek.

IPHONE DUO ÖN SİPARİŞLERİ 16 EKİM'DE BAŞLIYOR

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başlayacak. Cihaz 23 Ekim Cuma günü satışa sunulacak. iPhone Duo'nun fiyatı ise 229.999 TL'den başlıyor.

Kaynak: MacRumors