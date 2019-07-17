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Adana'da Suriyeli dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 17.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Adana'da kentin farklı noktalarında dilencilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan Suriyeli bir dilencinin üzerinden 3 bin 800 lira, 5 bin 500 dolar ve 31 bin Suriye lirası çıktı.

Adana'da Suriyeli dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilik yapanlara karşı çalışma başlattı. Atatürk Caddesi Abidin Dino Parkı'nda dilencilik yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.E.Ş. (52) idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığına getirildi.

SERVET ÇIKTI

Burada yapılan aramada, A.E.Ş'nin üzerinden 3 bin 800 lira, 5 bin 500 dolar ve 31 bin Suriye lirasına el konuldu.

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CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

A.E.Ş'ye 153 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
adana suriyeli dilenci

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