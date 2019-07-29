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Adana'da yolcu otobüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

Adana’da otoyolda kaza yaptıktan sonra camı kırık şekilde seyahat eden yolcu otobüsü tehlikeye davetiye çıkardı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazanın ardından otobüsün camı kırıldı ve şoför buna aldırış etmeden yoluna devam etti. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüs camı kırık şekilde seyahat ederken trafikte tehlikeli anlara sebep oldu. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca araç sürücüsüne tepki yağdı.

Çekilen görüntülerde sağ şeritte giden otobüsün kırık cam ile 100 kilometre hızla gittiği görülüyor.

Video için sosyal medyada ‘Trafik canavarı' yorumları yapıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yolcu otobüsü adana CAM

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