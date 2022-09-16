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Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

16.09.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Vincenzo Montella: "Ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. O yüzden kendi performansımızı yansıtmak için hazırlıklarımızı sürdürdük"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Motella, takımının ayaklarının yere basarak ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Antalyaspor maçına tüm gücümüzle gidiyoruz." dedi.

Montella, Süper Lig'in 7. haftasında yarın karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Kevin Manuel Rodrigues'in Fransa'daki tedavisinin ardından dün antrenmanlarda yer aldığını belirten İtalyan teknik adam, başarılı oyuncunun Antalyaspor karşısında oynayıp oynayamayacağının maç saati belli olacağını ifade etti.

Montella, Antalyaspor ile çekindiği bir maç oynayacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yendikten sonra üst üste 3 mağlubiyet aldı. Antalyaspor arzulu olacaktır. Biz de Trabzonspor'u yenerek gidiyoruz. Ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. O yüzden kendi performansımızı yansıtmak için hazırlıklarımızı sürdürdük. Antalyaspor maçına tüm gücümüzle gidiyoruz."

Takım olarak maksimuma ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Montella, şunları kaydetti:

"Hedefimiz maksimumu çıkarmak. Tabii ki de böyle olması bizim için çok önemli. Adım adım ilerlemek zorundayız. Lige baktığınızda, yolda hiç bir şey bırakmak istemiyoruz. Her maçta daha iyisini yapmak istiyoruz. Hedeflerimizi her zaman maçtan maça götürmemiz gerekiyor.

Mavi-lacivertliler, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

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