Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak bu sefer bombaladı! ''Yalan haberden kim ölmüş!''

Taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yine sosyal medyada verdiği cevaplarla gündem oldu. Adana Demirspor'un transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Sancak, dedikodulara son noktayı koydu.

GOMIS VE MARIANO GELECEK Mİ?

Adana Demirspor'un eski Galatasaraylı Mariano ve Bafetimbi Gomis ile ilgilendiği iddiasına yanıt veren Sancak, "Yalandan kim ölmüş!" diyerek bu iddiaları taca attı.

"BAŞKANIM HULK GELİYOR MU?" SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP

Bir taraftarın, "Başkanım Hulk geliyor mu?" sorusuna Murat Sancak ''L" cevabı verdi. Sosyal medya kullanıcıları bu cevaba bir anlam veremedi.

