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  4. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan beklenmedik transfer açıklaması: İstihbaratınız yanlış deyip açıkladı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan beklenmedik transfer açıklaması: İstihbaratınız yanlış deyip açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2025 08:53
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Yeeni sezonda yoluna 1. Lig'de devam edecek olan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak yaptığı transfer açıklamasıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan beklenmedik transfer açıklaması: İstihbaratınız yanlış deyip açıkladı!

Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.

Son günlerde scout ekiplerinin Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i izlemeye geldiği iddiaları gündeme gelirken Sancak, sosyal medyada çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"İSTİHBARATINIZ YANLIŞ"

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Sancak, yaptığı paylaşımda, "Berke'yi değil, Adana Demirspor kalecisi Deniz'i izlemeye gelmişlerdi. İstihbaratınız yanlış" ifadelerini kullanarak İngiliz kulüplerinin scoutlarının 2008 doğumlu file bekçisi Deniz Dönmezer'i gözlemlemeye geldiğini açıkladı.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

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Adana Demirspor formasını bu sezon 15 maçta terleten 16 yaşındaki Deniz'in güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro civarında. Genç file bekçisinin boyu ise 190 cm.

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transfer Adana Demirspor Murat Sancak son dakika
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